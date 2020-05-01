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Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.

"Я, конечно, был бы готов рассмотреть такую возможность", сказал он на брифинге в Белом доме, говоря о Флинне, ставшего "жертвой" расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

По его мнению, все идет к тому, что с Флинна могут снять все обвинения, и это открыло бы обратный путь в администрацию США.

В 2017 году Флинн признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского" расследования. В конце апреля в прессе были опубликованы документы, согласно которым сотрудники ФБР старались специально выстраивать беседы с Флинном таким образом, чтобы тот солгал.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне.

В начале 2020 гола Флинн заявил, что отзывает решение признать себя виновным в обмане ФБР. Из-за этого ему пока не выносят приговор.

Майкл Флинн Дональд Трамп США

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