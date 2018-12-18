Судья согласился перенести дату вынесения приговора экс-советнику Трампа Флинну

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный судья, рассматривающий дело экс-советника президента США Майкла Флинна, согласился перенести дату вынесения приговора по его делу, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Решение было принято для того, чтобы Флинн смог довести до конца сотрудничество с прокуратурой.

Также судья назначил на 13 марта следующего года встречу для подготовки данного дела к дальнейшему судебному разбирательству.

После оглашения этого решения Флинн покинул зал суда. От каких-либо комментариев он воздержался.

На заседании судья заявил, что Флинн противоправными действиями фактически продал свою страну. Он отметил, что Флинн, находясь на службе советника президента США, действовал как иностранный агент.

Флинн, пробыв недолгое время на посту советника президента Дональда Трампа, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

В вину Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом в Вашингтоне. В начале декабря 2017 года Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Максимальный срок за такое преступление, как правило, составляет пять лет лишения свободы, однако признание вины предполагает, что бывший советник может получить наказание до шести месяцев лишения свободы.