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Минюст США снимет обвинения с экс-советника Трампа Флинна

Ранее Трамп допустил возвращение Флинна в администрацию США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Минюсте США приняли решение о закрытии дела экс-советника президента США Майкла Флинна, которого ранее обвиняли во лжи сотрудникам ФБР по поводу контактов с российскими официальными лицами, сообщает CNN.

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В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг, так как на данном этапе не уверены, что в суде смогут убедительно доказать, что обвиняемый - действительно виновен.

"Власти не уверены, что допрос был проведен на законных основаниях, поэтому мы не уверены, что ответы господина Флинна имеют большое значение, даже если в них содержалась неверная информация", - отмечается в заявлении Минюста.

Флинн в 2017 году заключил сделку с правосудием, в рамках которой обязался сотрудничать со следствием и признал себя виновным. Однако позже он отменил сделку, заявил, что невиновен, и выразил готовность доказать свою правоту в суде.

Трамп, комментируя это решение, отметил, что Флинн "невиновный человек и теперь в моих глазах - он еще более грозный воин".

1 мая Трамп заявил, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по нацбезопаности Флинна.

"Я, конечно, был бы готов рассмотреть такую возможность", - сказал он на брифинге в Белом доме, говоря о Флинне, ставшем "жертвой" расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

Изначально Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского" расследования. В конце апреля в прессе были опубликованы документы, согласно которым сотрудники ФБР старались специально выстраивать беседы с Флинном таким образом, чтобы тот солгал.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне.

В начале 2020 года Флинн заявил, что отзывает решение признать себя виновным в обмане ФБР. В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

США Майкл Флинн Дональд Трамп

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