Берлинские левые вышли на первомайские акции несмотря на COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Берлине сторонники левых политических течений вышли на традиционные первомайские акции несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в районе Кройцберг, где обычно проходят такие мероприятия, много народу. Акции не были разрешены из-за пандемии коронавируса, поэтому улицы не перекрывались, и люди ходят прямо по проезжей части. Из-за этого машины движутся с трудом.

Участники стихийных шествий выкрикивают лозунги, время от времени взрывают пиротехнику и пытаются общаться с полицейскими - на месте находится большое количество полицейских нарядов. Во многих соседних домах открыты окна - там слушают обычную для подобных акций антифашистскую музыку. Полиция пытается рассредоточить собрания и действует мирно.

Предположить, сколько народу принимает участие в акциях, не представляется возможным, так как улицы достаточно узкие и люди постоянно перемещаются с места на место.

Ранее сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель говорил, что власти города не планируют ослаблять ради первомайских демонстраций ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. По его словам, в настоящее время демонстрации запрещаются, поэтому заниматься их пресечением в пятницу будет около 5 тысяч полицейских.

"Действует запрет на собрания, мероприятия могут проходить только при участии максимум 20 человек. 1 мая полностью пройдет под знаком соблюдения закона об инфекционной защите", - сказал Гайзель в опубликованном в минувший четверг интервью изданию "Шпигель".

Согласно конституции ФРГ, граждане имеют право на свободные собрания и мирные акции без каких-либо заявок и предварительной регистрации, но право на уличные акции может быть ограничено дополнительными законами. В этот раз в связи с пандемией COVID-19 такие ограничения налагает закон об инфекционной защите населения.