В Берлине со среды начнут открываться некоторые магазины

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Берлине с 22 апреля начнут открываться магазины площадью до 800 квадратных метров, а в общественном транспорте станет обязательным ношение масок. Во вторник земельный сенат принял такое решение и отрегулировал первые шаги по послаблению ограничительных мер в общественном пространстве.

"С 27 апреля 2020 года при пользовании общественным транспортом нужно носить текстильную маску для носа и рта", - сказано в опубликованном сенатом документе.

Правило сохранять минимальную дистанцию в полтора метра сохраняется, но оно не распространяется на семейные пары и родственников, живущих в одном доме. Разрешается проводить частные или семейные мероприятия численностью до 20 человек - в первую очередь речь идет о, например, крестинах или поминках. Также до 3 мая разрешается собираться компаниями не более 20 человек под открытым небом. С 4 мая число участников уличного мероприятия может быть увеличено до 50 человек.

Помимо этого, с 4 мая в Берлине открываются музеи и образовательные учреждения.

Что касается торговли, то магазины и предприятия сферы услуг площадью более 800 квадратных метров пока остаются закрытыми, исключение составляют только рынки выходного дня, аптеки, магазины оптики, книжные магазины, садовые рынки, автозаправки, химчистки, магазины товаров для животных, автозапчастей и велосипедов. При этом максимальная "плотность" потока посетителей не может составлять более одного человека на 20 квадратных метров.

Спортзалы и бассейны Берлин открывать пока не планирует, занятия спортом на открытом воздухе разрешены, в том числе разрешены беговые группы при условии, что участники занятия будут соблюдать минимальную дистанцию друг от друга. Открываются зоопарки, с 4 мая разрешено открыться парикмахерским.

В пятницу правительство Германии в консультации с землями согласовало меры по послаблению ограничений в общественной жизни, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая земля из 16-ти должна принять собственное решение - в большинстве земель магазины с понедельника открыты. Рестораны и бары закрыты пока по всей стране.