В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.

Разработчики теста рассчитывают, что он позволит выявлять наличие коронавируса в крови уже через 24 часа после заражения - примерно на четыре дня раньше, чем уже применяющиеся тесты, отмечает газета.

По данным The Guardian, изначально DARPA разрабатывала подобные тесты для быстрой диагностики отравления или заражения во время вооруженного конфликта. С началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на нужды борьбы с COVID-19.

"Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием (COVID-19 - ИФ)", - заявил изданию глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен, добавив, что речь идет об "абсолютно инновационном решении".

По его словам, теперь ожидается получение разрешения на использование теста от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Газета уточняет, что разрешение должно поступить в течение недели.

Одной из причин, по которым коронавирус широко распространился во всем мире, стала его способность передаваться от человека к человеку до того, как у заразившегося появятся первые симптомы заболевания (если вообще появятся). В то же время у ряда пациентов он способен вызывать тяжелые осложнения.

По данным сайта Worldometers, во всем мире сейчас выявлено почти 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 238,6 тысяч больных, более 1 млн выздоровели.