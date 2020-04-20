Скворцова заявила, что COVID-19 чаще всего протекает без симптомов или в легкой форме

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В 75% случаях коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Вирус контагиозен (заразен), но менее контагиозен, чем другие вирусы. 45% - бессимптомные случаи заражения, 30% - проходит как обычный ОРВИ", - сказала Скворцова в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник.

Однако, по ее словам, "около 15% пациентов - в стационаре, и это очень тяжелые пациенты, с полиорганной недостаточностью". Вирус поражает "и частично печень, и почки, и миокард", сказала Скворцова.

Она сообщила, что тяжелые формы коронавируса встречаются у лиц старше 70 лет и имеющих сопутствующие хронические заболевания. По ее словам, средний возраст больных коронавирусом - 44-47 лет.

В прошлую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно. "За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%", - сказала она тогда на брифинге в Москве. Попова отметила, что рост зафиксирован за счет увеличения количества проводимых тестов.

При этом, по ее словам, удельный вес пневмоний практически не растет, а удельный вес ОРВИ среди всех выявляемых заболеваний в настоящее время снижается.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на онлайн-совещании у президента РФ по эпидобстановке, что "на прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44%".

Замдиректора научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнуть "необычность" пандемии COVID-19, связанную именно с большим количеством бессимптомных случаев заболеваемости.

"От трети до половины заболеваний протекает в бессимптомной форме и, что очень важно подчеркнуть, до настоящего момента неизвестна заразительность пациентов с различными формами коронавирусной инфекции" - сказал он в ходе совещания.