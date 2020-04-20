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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50Заразились
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Скворцова заявила, что COVID-19 чаще всего протекает без симптомов или в легкой форме

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В 75% случаях коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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"Вирус контагиозен (заразен), но менее контагиозен, чем другие вирусы. 45% - бессимптомные случаи заражения, 30% - проходит как обычный ОРВИ", - сказала Скворцова в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник.

Однако, по ее словам, "около 15% пациентов - в стационаре, и это очень тяжелые пациенты, с полиорганной недостаточностью". Вирус поражает "и частично печень, и почки, и миокард", сказала Скворцова.

Она сообщила, что тяжелые формы коронавируса встречаются у лиц старше 70 лет и имеющих сопутствующие хронические заболевания. По ее словам, средний возраст больных коронавирусом - 44-47 лет.

В прошлую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно. "За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%", - сказала она тогда на брифинге в Москве. Попова отметила, что рост зафиксирован за счет увеличения количества проводимых тестов.

При этом, по ее словам, удельный вес пневмоний практически не растет, а удельный вес ОРВИ среди всех выявляемых заболеваний в настоящее время снижается.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на онлайн-совещании у президента РФ по эпидобстановке, что "на прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44%".

Замдиректора научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнуть "необычность" пандемии COVID-19, связанную именно с большим количеством бессимптомных случаев заболеваемости.

"От трети до половины заболеваний протекает в бессимптомной форме и, что очень важно подчеркнуть, до настоящего момента неизвестна заразительность пациентов с различными формами коронавирусной инфекции" - сказал он в ходе совещания.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Вероника Скворцова коронавирус

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