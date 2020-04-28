Трамп знает, что с Ким Чен Ыном, но сообщать об этом пока не хочет

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет представление о том, как сейчас дела у лидера КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией.

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Затем Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо".

Наконец, обращаясь к журналистам, он предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна им "в не очень отдавленном будущем".

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело больна или, что он вообще умер.