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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 02.05В России 124 054+9 623В мире 3 427 343+83 566

Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 243 829 человек, увеличившись за сутки на 5 054, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 3 428 422 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 84 148 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 133 069 (66 385 скончавшихся), Испании - 216 582 (25 100), Италии - 209 328 (28 710), Великобритании - 183 500 (28 131), Франции - 168 518 (24 729), Германии - 164 967 (6 812), Турции - 124 375 (3 336).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 субботы выявлено 124 054 больных и 1 222 случая летального исхода, выздоровели 15 013 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

коронавирус

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