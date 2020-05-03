Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Еще 34 погибших с коронавирусом в Москве, выстрелы со стороны КНДР в южнокорейский пост, объяснение очередям машин скорой помощи в Петербурге

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве. Общее число жертв нового коронавируса в столице достигло 729.

- Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции. Группа экспертов пытается понять, каким будет размах второй волны, и предупреждает, что она может прийти и летом. По словам председателя группы, инфекциониста из Антверпена, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление".

- Несколько выстрелов с территории КНДР попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне. Военные Южной Кореи сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь. Никто не пострадал.

- В Петербурге объяснили очереди скорых у стационаров новой схемой приёма. Максимальные очереди из машин скорой помощи, по словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарану, наблюдаются там, где учреждение начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования.

- Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек. За сутки число увеличилось чуть более чем на 5 тыс. Всего в мире, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 3 428 422 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 84 148 случаев заражения.