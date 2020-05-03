Лукашенко решил не отменять в Белоруссии парад на 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в воскресенье, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал глава государства, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали, и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало". "И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил Лукашенко.

При этом он предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем, - заявил президент. - Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил.

В целом президент уверен, что парад - "это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

Потому что, отметил глава государства, оно будет организовано как положено. "Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.

Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что в Белоруссии удается сдерживать заболеваемость коронавирусом в целом.

Он также заявил, что в республике хватает средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных COVID-19.

По состоянию на 2 мая, в Белоруссии число жертв COVID-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.

Накануне стало известно, что Лукашенко до сих пор не сделал тест на коронавирус. Как отметила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонтон, в этом нет никакой необходимости, он хорошо себя чувствует.