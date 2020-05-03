В Белоруссии коронавирус унес жизни 99 человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии по состоянию на 3 мая умерли 99 человек с COVID-19 (на 2 мая - 97), сообщили в министерстве здравоохранения в воскресенье.

По данным ведомства, у пациентов был ряд хронических заболеваний.

В министерстве отметили, что всего, по данным на воскресенье зарегистрировано 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 2 мая 15 828). Прирост за сутки составил 877 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 3 мая выздоровели и выписаны 3 196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 2 мая - 3 117).

Кроме того, в минздраве проинформировали, что всего было проведено 204 239 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,1% от общего количества проведенных тестов.