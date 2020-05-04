За сутки в материковом Китае выявлены три случая заражения COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, все ввезены из-за рубежа: два - в Шанхае, один - в провинции Шаньдун, сообщил Госкомздрав КНР.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 880 случаев заражения, из них 1 675 – ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы четыре новых случаев заражения, все - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 520 случаев заболевания: в Гонконге – 1 039 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 436 (шесть случаев смерти).