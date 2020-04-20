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Мадуро предложил 10 мая провести заседание мониторингового комитета по сделке ОПЕК+

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил 10 мая провести заседание мониторингового комитета по соглашению ОПЕК+, сообщает в коммюнике венесуэльский МИД.

Предложение Мадуро нацелено на то, чтобы была своевременно проведена оценка эффективности договоренностей для глобального энергетического рынка.

"Главы обоих государств обсудили ситуацию на нефтяном рынке и согласились, что нужно в полной мере поддерживать решения ОПЕК+, которые полностью вступят в силу 1 мая", - отмечается в сообщении.

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Венесуэла Николас Мадуро

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