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Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.

Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек.

"80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.

США коронавирус COVID-19

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