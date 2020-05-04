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Администрация США спрогнозировала дневной прирост случаев COVID-19 в 200 тыс. к июню

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа прогнозирует значительное ускорение прироста количества заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране уже к концу месяца, сообщает The New York Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Белого дома.

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Согласно прогнозу, количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 к июню увеличится в четыре раза - с 50 тыс. до 200 тыс. Суточный прирост смертей, согласно презентации, вырастет почти вдвое - с 1750 до 3 тыс.

Прогноз подготовлен Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA). Презентация имеет пометку "только для официального использования" (For Official Use Only (FOUO)).

Белый дом не подтвердил данный прогноз. Как заявил изданию представитель американской администрации Джадд Дир, "это не документ Белого дома", и он не был представлен рабочей группе по коронавирусу. "Эти данные не отражают моделирования, выполненного рабочей группой, а также данных, которые группа анализировала".

The New York Times обращает внимание, что данный прогноз появился на фоне того, как ряд штатов начинают возвращаться к нормальной экономической деятельности.

Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, так и по количеству умерших от инфекции. По данным сайта Worldometers, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев COVID-19, более 69 тыс. пациентов умерли, выздоровели почти 182 тыс. заболевших.

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США Дональд Трамп Коронавирус

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