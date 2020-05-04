Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 человека

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии по состоянию на 4 мая умерли 103 человека с COVID-19 (на 3 мая 99), сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

В ведомстве рассказали, что у всех был ряд хронических заболеваний.

Как отметили в министерстве, всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 3 мая 16 705). Прирост за сутки составил 784 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 3 мая - 3 196).

Минздрав проинформировал, что всего было проведено 211 369 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества проведенных тестов.