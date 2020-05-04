Донорская конференция ЕС в первый день собрала 7,4 млрд евро для борьбы с COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Всемирная донорская онлайн-конференция в первый же день позволила собрать 7,4 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила по ее итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"За несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 млрд евро для (разработки - ИФ) вакцины, диагностики и лечения. Эти средства означают старт беспрецедентного глобального сотрудничества, создание настоящего общего достояния", - сказала председатель Еврокомиссии, подводя в прямой трансляции итог сбора донорских взносов.

"Мы физически далеки сейчас друг от друга, но мы показали, что мы вместе, сильнее и сплоченнее, чем в прошлом", - отметила фон дер Ляйен.

Открывая ранее конференцию, она заявила о выделении Евросоюзом 1 млрд евро для разработки вакцины и методов лечения.

Фон дер Ляйен распространила 24 апреля видеообращение, в котором объяснила цель донорской конференции. "Мы организуем 4 мая всемирную конференцию онлайн по сбору средств. Цель в том, чтобы объединить наши силы и мобилизовать ресурсы. Мы хотим собрать руководителей всего мира, чтобы вместе победить вирус", - сказала она тогда.

Организаторами конференции помимо Евросоюза выступили Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия.