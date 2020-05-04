Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из режима изоляции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции с 11 мая была отвергнута в понедельник сенатом, передают французские СМИ.

89 сенаторов проголосовали "против", 81 законодатель проголосовал "за". Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных сенаторов.

В Национальном собрании за план голосовали 368 депутатов, 100 высказались против, 103 воздержались.

Как сообщалось, глава правительства заявил в сенате, что Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции. Он аргументировал эту позицию тем, что сохранение дальнейших строгих ограничений повлечет за собой "человеческую, социальную и экономическую плату".

Хотя при этом премьер-министр признал важность и необходимость жестких мер, введенных как чрезвычайная реакция на эпидемию.

Между тем генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции сообщила в понедельник, что, несмотря на все еще тяжелые последствия эпидемии COVID-19 в стране, число госпитализированных больных с коронавирусом продолжает постепенно снижаться.

За минувшие сутки среди зараженных коронавирусом умерли 306 человек, общее число смертей с начала эпидемии выросло до 25 201.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25 548 пациентов с COVID-19. Это на 267 меньше, чем днем ранее. В реанимационных отделениях находятся 3 696 тяжелобольных, на 123 меньше, чем накануне.

За время эпидемии из больниц выписался 51 371 вылечившийся пациент.

За последние сутки подтверждено заражение коронавирусом у 576 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131 863 случаев.