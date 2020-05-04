Германия выделит 525 млн евро на борьбу с COVID-19 в Евросоюзе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ФРГ выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС, сообщила канцлер Ангела Меркель в понедельник в ходе донорской конференции Евросоюза.

"Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 миллиардов евро", - сказала она.

По словам канцлера, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также Меркель заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности странам Африки.

В начале апреля Меркель сказала, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС.

Позже канцлер Германии заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии COVID-19.

Как сообщалось, 22 апреля Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от COVID-19. Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.