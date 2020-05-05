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Макрон не исключил ограничений на поездки по Европе летом из-за COVID-19

Макрон не исключил ограничений на поездки по Европе летом из-за COVID-19
В Париже
Фото: Reuters

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что этим летом французам вряд ли удастся отправиться в крупные поездки за границу, и что даже поездки по Европе могут быть ограничены.

"Слишком рано говорить, сможем ли мы отправиться в отпуск. Я могу сказать, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время периода летних отпусков", - сказал он журналистам.

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По его словам, в начале июня будет понятно, как будет развиваться ситуация с ограничениями на поездки. "По мере развития эпидемии нам, возможно, придется пойти на еще большие ограничения", - добавил президент, имея в виду ограничения на поездки внутри европейских государств.

Ожидается, что режим изоляции во Франции закончится 11 мая.

Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 мая, во Франции 169 583 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 25 204 человек.

Ранее, в конце апреля власти Франции и Италии призвали граждан провести лето на родине.

Эпидемия одиночества

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