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Казахстан решил взыскать с Узбекистана ущерб за прорыв дамбы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Казахстан попросит Узбекистан возместить ущерб, нанесенный казахстанской стороне в результате прорыва дамбы, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов.

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"Мы готовим ноту для МИД Узбекистана, где укажем все наши пожелания, скорее требования, поскольку мы имеем право сегодня требовать, мы пострадавшая сторона, по возмещению (ущерба - ИФ), возможно", - сказал Громов журналистам.

Кроме того, по его словам, в официальном письме также будет указано пожелание казахстанской стороны о том, чтобы впредь Сардобинское водохранилище, где прорвало дамбу, не восстанавливали.

"Наше желание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если и восстановят, то в совсем малом объеме. Оно построено без согласования с нами, на трансграничной реке вопреки конвенции ООН", - заявил вице-министр.

Он добавил, что строительство водохранилища не согласовывалось с Казахстаном, который неоднократно указывал на это узбекской стороне, "но получал лишь дозированную информацию".

"Сегодня мы подготовили ноту, через МИД она будет передана, в которой просим предоставить нам полный список всех объектов, которые были построены в бассейне реки Сырдарья на трансграничных наших водах", - добавил Громов.

Из-за прорыва дамбы в Узбекистане оказались подтоплены 14 населенных пунктов на юге Казахстана, оттуда эвакуированы более 31 тысячи человек. По данным региональных властей, в результате подтоплений пострадало 3,6 тысячи гектаров посевных площадей. Предварительная сумма ущерба, причиненного растениеводству региона, составляет 404 млн тенге (около 943 тысяч долларов).

1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Для уменьшения количества воды в водохранилище Узбекистан произвел сброс, в результате чего водой наполнились несколько приграничных коллекторов Мактаральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел розлив из коллектора на границе Мактаральского района, что привело к подтоплению более десятка поселков в этом районе.

Казахстан Узбекистан

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