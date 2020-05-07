Усманов передал Узбекистану $10 млн для преодоления последствий наводнения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алишер Усманов передал Узбекистану 10 млн долларов для преодоления последствий наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Узбекистана.

По информации администрации, Усманов написал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву: "Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 млн долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейший ликвидации последствий затопления".

В Узбекистане из-за наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая, по предварительным данным, погибли четыре человека, около 60 пострадали. Более 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы. Затопленной также оказалась часть территории Туркестанской области Казахстана.