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Усманов передал Узбекистану $10 млн для преодоления последствий наводнения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алишер Усманов передал Узбекистану 10 млн долларов для преодоления последствий наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Узбекистана.

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По информации администрации, Усманов написал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву: "Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 млн долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейший ликвидации последствий затопления".

В Узбекистане из-за наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая, по предварительным данным, погибли четыре человека, около 60 пострадали. Более 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы. Затопленной также оказалась часть территории Туркестанской области Казахстана.

Узбекистан Алишер Усманов

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