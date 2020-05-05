Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад 9 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на Парад Победы.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В сообщении отдельно не оговаривается, кто именно получит приглашения белорусского лидера, но отмечается, что Лукашенко во вторник, 5 мая, намерен провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь". Он убежден, что массовые мероприятия и военный парад не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране.

При этом Всемирная организация здравоохранения уже выразила обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 ма.

"Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - заявил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

В России парад Победы перенсен на более поздний срок. В десятках российских городов пройдет лишь его воздушная часть.