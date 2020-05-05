Лукашенко захотел показать минский парад Победы на российском телевидении

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы, чтобы россияне могли посмотреть по национальному телевидению парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.

"Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - сказал белорусский лидер.

По его мнению, некоторые приглашенные в Минск на парад президенты других стан могут не приехать, чтобы не нарушать собственные ограничения.

"Ввели же карантин, комендантский час (в отдельных странах - ИФ) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы. Также сообщалось, что он во вторник проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.