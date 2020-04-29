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Власти Италии и Франции призвали граждан провести лето на родине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини призвал итальянцев провести летний отдых на территории страны. С таким же призывом выступили и французские власти.

"Мы значительно вкладываемся во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии", - сказал министр в интервью газета Il Messaggero.

Он отметил, что правительство страны также активно работает над тем, чтобы, как только это будет возможно, возобновить поездки иностранных туристов в Италию.

Пандемия коронавируса

"К сожалению, я понимаю, что в международному туризме будет значительный спад этим летом", - продолжил Франческини, добавив, что итальянцам стоит поддержать туриндустрию в стране и выбрать итальянские курорты для отдыха в этом году.

При этом он назвал фейковыми новостями сообщения о том, что границы Италии будут закрыты до конца 2020 года. Франческини пояснил, что министры туризма ЕС на недавнем совещании обсуждали способы открыть границы внутри Евросоюза и при этом не допускать распространение коронавируса.

Италия сейчас занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения.

Государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан в среду также заявил, что нынешний туристический сезон "не будет таким, как предыдущие". Выступая перед Национальным собранием Франции, он призвал французов в этом году провести отдых недалеко от их домов.

Лемуан отметил, что в скором времени в стране могут открыться "маленькие музеи, некоторые природные объекты, парки и сады в департаментах, где вирус не распространяется активно".

Италия Франция коронавирус

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