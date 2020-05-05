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Первый случай COVID-19 во Франции был зарегистрирован еще в декабре 2019 года

Первый случай COVID-19 во Франции был зарегистрирован еще в декабре 2019 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года, сообщает "Би-би-си".

Выяснилось это только сейчас. 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое из этих людей приехали из китайского Уханя, где, как считается, впервые появился вирус. Третий был членом их семьи.

По словам Ива Коэна, он недавно решил проверить анализы пациентов с похожими на грипп симптомами, которые регистрировались в декабре-январе. Всего он проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Он обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 мая, во Франции 169 583 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 25 204 человек.

Франция коронавирус

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