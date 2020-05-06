Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Арестованный за вторжение в Венесуэлу бывший американский морской пехотинец Люк Александер Денман объяснил, что намеревался вместе с соратниками попытаться захватить столичный аэропорт, сообщает в среду венесуэльское телевидение.

По его информации, этот 34-летний гражданин США, работающий в частной американской охранной компании, пояснил, что захват аэропорта был первым этапом плана. Предполагалось, что после этого в аэропорт смогут приземлиться американские военные самолеты. Далее планировалось похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Телевидение Венесуэлы отмечает, что, по словам арестованного, такие распоряжения он получил от руководства частной охранной компании - SilverCorp.

Ранее в среду Мадуро сообщил, что арестованные за попытку вторжения в Венесуэлу американцы предстали переду судом и признали вину.

"Американские наемники признались. Их вина доказана. Их задержали с поличным. Теперь их судят. Этим занимаются наша генпрокуратура и гражданские суды Венесуэлы", - сказал он журналистам.

Мадуро пообещал, что рассмотрение дела будет справедливым, отмечают латиноамериканские СМИ.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское руководство не причастно к операции в Венесуэле.

"Прямого участия американского руководства в этой операции не было", - сказал он.

Помпео отметил, что "если бы мы в этом участвовали, все бы прошло иначе". Кроме того, глава госдепа пообещал "использовать все инструменты", чтобы добиться освобождения оказавшихся под стражей в Венесуэле американцев.

Президент США Дональд Трамп накануне также заявил журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу - два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.