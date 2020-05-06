Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 662 691+79 636

Airbnb сократит четверть штата

Руководство компании считает, что после пандемии люди начнут путешествовать по-новому, не так, как раньше

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сервис бронирования жилья Airbnb сократит 1900 рабочих мест, что составляет примерно четверть штата, а также снизит инвестиции в неосновной бизнес, сообщил сотрудникам соучредитель и гендиректор компании Брайн Чески. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

"Мы все вместе переживаем самый тяжелый кризис на нашем веку, и когда он начал разворачиваться, глобальные путешествия зашли в тупик, - отметил Чески.

По его прогнозу, выручка сервиса в 2020 году составит менее половины прошлогодней. Он также ожидает, что после пандемии люди будут путешествовать по-новому, искать временное жилье ближе к дому, более безопасное и доступное. В связи с этим сервис придется развивать по-новому.

Руководство Airbnb ранее объявило сокращении своих зарплат на 50% на полгода, а Чески и другие соучредители отказались от них полностью.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Сервис позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb работает более чем в 100 000 городов мира.

Общий объем расходов компании в прошлом году вырос до $5,3 млрд по сравнению с $2,6 млрд в 2017 году. При этом выручка за два года повысилась до $4,8 млрд с $2,6 млрд.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Airbnb США Брайан Чески коронавирус

Новости по теме

Новости

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Германия передаст РФ данные о тысячах пленных времен ВОВ

Трамп поделился причиной бессонницы

Число зараженных COVID-19 в США превысило 1,2 млн

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

IATA выступила за маски на борту самолета, но против пустых кресел между пассажирами

IATA выступила за маски на борту самолета, но против пустых кресел между пассажирами

Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');