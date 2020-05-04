Тунис начал снимать режим самоизоляции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Тунис с понедельника начал поэтапно снимать режим самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в национальном офисе по туризму страны.

Как рассказал представитель Туниса в России Нежи Гуидер, постепенное и целенаправленное снятие режима началось 4 мая и состоит из трех этапов: первый продлится до 24 мая, второй - с 24 мая по 4 июня, третий - с 4 по 14 июня.

В частности, по его словам, снятие режима самоизоляции на первом этапе будет применяться в основном к жизненно важным и социальным сферам, к мелким предпринимателям и ремесленникам, к людям свободных профессий, к более уязвимым секторам экономики, а также к рабочим местам, которые не могут быть обеспечены дистанционной работой.

Гуидер отметил, что каждый этап будет сопровождаться контролем распространения COVID-19 и может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По данным министерства здравоохранения Туниса, всего в стране зарегистрировано 1 013 случаев заражения и 42 смерти.

Как сообщалось, уже к середине мая курорты страны могут возобновить прием иностранных туристов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.