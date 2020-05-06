Qatar Airways объявила о "существенных сокращениях" штата

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Qatar Airways предупредила, что существенно сократит штат, в том числе бортпроводников. Об этом говорится письме гендиректора перевозчика Акбара аль-Бакера сотрудникам, сообщают BBC News.

Представитель компании подтвердил ВВС, что планируются увольнения, но также не уточнил, сколько человек сократят.

По данным MarketWatch, сейчас в штате авиакомпании больше 46 000 человек.

Ранее о планах сократить 3150 рабочих мест или около 30% штата объявила британская Virgin Atlantic. В конце апреля авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) предупредила о возможном сокращении до 12 000 сотрудников British Airways.