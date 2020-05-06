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Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски во время перелетов, пишет ирландская газета Independent.

Пандемия коронавируса

Lufthansa ввела это требование с 4 мая, отметив, что на борту не всегда будет удаваться обеспечить социальное дистанцирование. Пассажирам рекомендовано надевать тканевые многоразовые маски, но разрешено использовать и одноразовые, а также шарфы. Носить их нужно и на борту, и в аэропортах. Правило по рассадке пассажиров через одно кресло авикомпания отменила.

Air France и KLM введут это требование с 11 мая, пассажирам рекомендовано не снимать маски на протяжении всей поездки.

Air France, в частности, отметила, что ношение масок в транспорте теперь обязательно во Франции. Пассажиров компания предупредит о новом требовании по смс или электронной почте.

Пока масочный режим для авиапассажиров вводится до 31 августа.

Американские перевозчики Delta, American Airlines и United Airlines уже ввели такие же правила, напоминает издание. Ирландская Aer Lingus пообещала пересмотреть свои правила, а топ-менеджер Ryanair Кенни Джейкобс на прошлой неделе отмечал, что маски будут обязательны до тех пор, пока растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Пока Ryanair не использует 99% своего авиапарка, а KLM запланировала возобновить 15% перелетов в течение мая, в том числе вернуть ежедневные рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Прагу и Милан.

Cathay Pacific требования носить маски не вводила, поскольку 90% пассажиров и так их носят. Компания при этом готова раздавать маски всем желающим при посадке нга борт.

Qatar Airways также не сделала обязательным ношение масок, если только это не требуется в стране назначения.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
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Air France KLM Lufthansa Ryanair Франция Барселона Прага Мадрид Милан Рим коронавирус

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