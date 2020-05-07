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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
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В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тысячи заражений COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались более 8 тыс. человек по всей стране, сообщил новостной портал "Глобу".

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тысяч человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Выздоровели 22,8 тысячи человек.

Во вторник стало известно, что Отавиу ду Регу Баррос, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару, заразился коронавирусом.

Болсонару пренебрегает мерами противодействия коронавирусу и резко критикует сторонников карантина и других ограничений. В апреле он отправил в отставку министра здравоохранения, который выступал за социальное дистанцирование.

Бразилия коронавирус COVID-19

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