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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
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Бразилия показала рекордный для страны суточный прирост случаев COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии за последние сутки выявили 13 944 зараженных коронавирусом, это самый большой суточный прирост в стране, сообщает телеканал Globo.

Пандемия коронавируса

Всего в стране подтверждено 202 918 случаев заражения. Число умерших за сутки выросло на 844, всего их стало 13 993.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не раз заявлял, что считает угрозу коронавируса преувеличенной. Вопреки рекомендациям врачей он встречался с людьми и жал им руки, не пользовался масками и перчатками, а также выступал против самоизоляции и остановки работы предприятий. В середине апреля он отправил в отставку министра здравоохранения Энрике Мандетта после нескольких недель споров о стратегии в условиях пандемии.

Instagram, Twitter и Facebook не раз удаляли записи и заявления Болсонару за то, что он, по мнению этих компаний, распространяет ложную информацию о несерьезности коронавирусной инфекции.

Жаир Болсонару Бразилия коронавирус

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