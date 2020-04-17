Президент Бразилии уволил главу минздрава, выступавшего за социальное дистанцирование

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандетта после нескольких недель споров по поводу стратегии страны в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Я только что получил от президента Жаира Болсонару уведомление о моем увольнении с поста министра здравоохранения", - написал уходящий министр Луис Энрике Мандетта в твиттере, поблагодарив своих коллег и пожелав успеха своей замене.

Мандетта был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии, поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий. Но его подход поставил его в противоречие с Болсонару, который ранее преуменьшал вред COVID-19 и предупреждал, что экономические последствия изоляции могут быть хуже, чем сам вирус.

Место Мандетты займет онколог Нельсон Тейх, который поддерживал президентскую кампанию Болсонару.

Во время телевизионной пресс-конференции Болсонару назвал эту отставку Мандетты "разводом по обоюдному согласию" и частью "переходного периода". Он высоко оценил проделанную министром работу, но настоял на том, что и экономика, и здоровье в данный момент должны рассматриваться как болезни.

"Ты не можешь лечить одно и игнорировать другое", - отметил он.

Президент добавил, что уже обсуждал необходимость "постепенно открываться" с новым министром Тейхом.

"Что касается социальной изоляции, то здесь не будет никаких внезапных решений", - сказал Тейх, выступая после Болсонару.

"Мы будем принимать решения, основываясь на достоверной информации. Все будет основано на науке", - добавил он.

По последним данным, в Бразилии зарегистрировано 30 425 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Умерли 1 924 человека, выздоровели 14 тыс.