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Не верящий в коронавирус президент Бразилии посетил больницу без маски

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, который публично выражает недоверие к заявлениям об опасности коронавируса и о необходимости социального дистанцирования, посетил больницу в Бразилиа, не надевая маски и пожимая руки людям. Его визит описал телеканал Globo1 и другие СМИ.

Журналисты отметили, что президент нарушил рекомендации врачей по дистанцированию и самоизоляции второй раз за двое суток.

10 апреля он решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен режим самоизоляции и людям не рекомендовано выходить из домов.

Пандемия коронавируса

Он посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку на юго-западе города и зашел в жилой дом. Судя по видео с места событий, он касался лица рукой без перчатки, маски на нем не было, он периодически жал протянутые к нему руки. По пути он останавливался, разговаривал с людьми, фотографировался с ними. Одни его одобряли и аплодировали ему, другие выкрикивали ругательства.

На его охранниках также не было масок.

В четверг он еще раз прогулялся по городу без маски или перчаток, зашел в булочную и фотографировался и обнимался с людьми. Вместе с президентом были некоторые члены его администрации.

На прошлой неделе Болсонару в обращении к нации не стал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах.

Поскольку президент критиковал требования медиков о самодистанацировании, ему публично возразил глава Минздрава страны Луис Энрике Мандетта. Болсонару напомнил министру, кто здесь президент, но пока обошлось без отставки Мандетты.

По последним данным, в Бразилии подтверждено 18 397 случаев заражения коронавирусом, 974 заболевших умерли.

Бразилия Жаир Болсонару Луис Энрике Мандетта

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