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Помпео в разговоре с премьером Чехии выразил обеспокоенность "пагубным влиянием" РФ и Китая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность "усилением пропаганды" со стороны России и КНР.

"Госсекретарь вновь выразил обеспокоенность по поводу усиления пропаганды и пагубного влияния со стороны Китайской Народной Республики, России и ее доверенных лиц", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

Отмечается, что Помпео и Бабиш приняли совместную американо-чешскую декларацию по безопасности 5G.

Кроме того, сообщает внешнеполитическое ведомство США, госсекретарь и премьер-министр "обсудили общую борьбу с COVID-19 и подчеркнули общую заинтересованность в укреплении торговых и инвестиционных связей".

Майк Помпео Андрей Бабиш Чехия США Россия Китай

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