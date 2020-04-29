Чешские климатологи назвали катастрофической ситуацию с засухой в стране

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чешские климатологи сообщили о затяжном периоде засухи, самом длительном в стране за последние пять веков.

"Период засухи, который страна переживает с 2015 года, является самым худшим за последние 500 лет", - говорится в твиттере чешской организации Intersucho, которая занимается проблемами засухи.

Согласно данным официальной статистики, этой весной уровень воды в реках существенно ниже среднего показателя, зафиксированного в предыдущие годы, когда в стране также наблюдалась засуха.

Министр по вопросам окружающей среды Рихард Брабец в свою очередь назвал ситуацию в стране катастрофической.

По его мнению, причиной засухи является "уменьшение количества осадков, увеличение средних температур (воздуха - ИФ) и испарений, а также удлинение продолжительности сельскохозяйственного сезона".

Брабец созвал на 12 мая чрезвычайное заседание с участием региональных и местных властей всех районов страны для выработки стратегии реагирования, которая будет направлена на сохранение запасов питьевой воды в течение засушливого летнего периода.

По данным Аграрной палаты Чешской республики, в прошлом году от засухи пострадало 99,5% территории страны - был нанесен ущерб урожаю, который оценивается в $408-500 млн.