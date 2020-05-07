МВФ разрешил дать Таджикистану почти $200 млн на борьбу с COVID-19

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение средств в размере $189,5 млн. в Таджикистан на борьбу с пандемией COVID-19, сообщается на сайте финансовой организации.

"Исполнительный совет Международного Валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Республике Таджикистан средств по механизму ускоренного кредитования (РКФ) на сумму, эквивалентную 139,2 млн СДР (189,5 млн долларов США, 80 процентов квоты). Эти средства помогут удовлетворить неотложные потребности в финансировании платежного баланса и бюджета, вызванные вспышкой пандемии COVID-19, избежать серьезной дестабилизации экономики и жизни людей и сохранить бюджетные возможности для насущных расходов на здравоохранение и социальные нужды, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что экономические и социальные последствия кризиса будут существенными в Таджикистане. Согласно прогнозам, экономика в этом году сократится на 2 процента, а общий дефицит бюджета может возрасти до 7,7 процента ВВП", - отмечается в документе.

"Пандемия COVID-19 имела серьезные человеческие и экономические последствия в Таджикистане. Сбои в торговле и транспорте привели к резкому сокращению денежных переводов и государственных доходов и создали неотложные потребности платежного баланса и фискального финансирования", - приводятся на сайте слова управляющего директор и председателя исполнительного совета МВФ Тао Чжана.

По данным Минздрава Таджикистана, в среду в республике было зарегистрировано 86 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 379 человек. От последствий инфекции скончались 8 человек, трое из них за последние сутки.

"В настоящее время в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находятся 3596 человек, за прошедшие сутки выписаны 246 человек", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером число инфицированных COVID-19 в республике составляло 293 человек, сообщалось о 5 летальных исходах.

Первые 15 фактов заражения COVID-19 в стране власти Таджикистана подтвердили в четверг 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 фактах заражения в Согдийской области, 5 фактах в городе Душанбе.