Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях коронавируса в стране

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Медики в Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом в стране: в Душанбе зарегистрировано пять заражений COVID-19, еще десять случаев выявлены в Согдийской области.

"По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, 29 апреля зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса", - сообщает в четверг национальное информационное агентство "Ховар".

По данным агентства, об этом говорилось на заседании республиканского штаба по профилактике коронавируса под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Республиканский штаб официально подтвердил существование инфекции COVID-19 в Таджикистане.

По данным Минздрава страны, с 1 февраля по 30 апреля на карантин по коронавирусу были направлены 10 937 человек. Из этого числа 8438 человек были выписаны. Сейчас в лечебно-профилактических учреждениях на обследовании находятся более 2000 человек.

Республиканский штаб также принял решение об обязательном ношении медицинских масок в стране.

Кроме того, по решению штаба, студенты первых трех курсов вузов страны отправлены на каникулы с 4 мая. Для выпускников вузов предусмотрено подведение госэкзаменов до 15 мая.