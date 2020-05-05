В Таджикистане отвергли предположения о лечении Рахмона в Германии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сообщения об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствуют действительности, заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник, 4 мая, официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.

"В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против "чумы века" и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции - ИФ) из-за рубежа распространяет ложь в социальных сетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию", - заявил Рахмонзода. Его слова приводятся в сообщении таджикского информагентства "Ховар".

Рахмон находится на своем рабочем месте, заверил Рахмонзода.

"Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянули Гадоев (...), прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан", - отмечается в сообщении.