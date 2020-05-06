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В Душанбе строящиеся дома оборудуют под больницы для лечения COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель города Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали приказал в кратчайшие сроки перепрофилировать строящиеся многоэтажки под больницы для лечения заразившихся коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в шестиэтажном здании площадью 14,2 тыс. кв. м., которое мэр посетил накануне и поручил сдать в эксплуатацию в ближайшие три дня, будут размещены 110 лечебных кабинетов и 24 рабочих кабинетов и процедурные. Больница сможет принять на лечение до 600 пациентов с COVID-19.

Мэр также ознакомился с ходом работ в строящемся восьмиэтажном здании, которое должны сдать в эксплуатацию в течение месяца. Строительство объекта общей площадью в 10,3 тыс. кв. м. началось в апреле 2018 года, в нем планируется разметить больницу на 200 койко-мест.

Ранее председатель Душанбе поручил в кратчайшие сроки подготовить временные больницы на более чем 3 тыс. коек для лечения больных коронавирусом.

По состоянию на вечер 4 мая в Таджикистане подтверждены 230 случаев коронавируса, умерли три человека.

Первые 15 случаев заражения COVID-19 в стране власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 фактах заражения в Согдийской области и пяти зараженных в Душанбе.

Таджикистан коронавирус Душанбе

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