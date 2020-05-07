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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
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Китай отреагировал на сравнение коронавируса с Перл-Харбором и терактами 9/11

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти США пытаются снять с себя ответственность за ситуацию, которая сложилась в этой стране из-за коронавируса COVID-19, заявила в четверг на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы призываем США прекратить перекладывать вину на Китай, а обратиться к фактам", - приводят ее слова западные СМИ.

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При этом Хуа Чуньин упомянула недавние высказывания американского президента Дональда Трампа, назвавшего коронавирус "атакой" и сравнил его с нападением Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и терактами 11 сентября 2001 года. "Этого не должно было произойти", - подчеркнул американский лидер, неоднократно заявлявший, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания.

"Они (Соединенные Штаты - ИФ) могут говорить, что пандемия сравнима с Перл-Харбором или терактом 9/11, но враг, с которым имеют дело США, это новый коронавирус", - в свою очередь отметила Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что США следует вместе с КНР бороться с эпидемией.

По словам представителя МИД КНР, множество стран, экспертов и ученых высказывались в положительном ключе о реакции Пекина на нынешний эпидемиологический кризис. "Но только США делали очень неблагозвучные, неверные и неискренние заявления", - добавила она.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован". Однако американские разведслужбы считают, что Китай после обнаружения коронавируса COVID-19 скрывал информацию об опасности и истинных масштабах эпидемии внутри страны, чтобы иметь возможность расширить импорт лекарств, масок для лица, хирургических халатов и перчаток. Cпецслужбы США начали отслеживать вспышку COVID-19 в Китае еще в ноябре 2019 года и более десятка раз предупреждали Трампа об опасности COVID-19 в ежедневных информационных материалах в течение января и февраля. Первое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноября, писала South China Morning Post.

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Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом нового типа, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения. Более 70 тыс. человек скончалось.

Коронавирус охватил США

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Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.
США Китай коронавирус

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