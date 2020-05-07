Голикова поручила проработать меры по борьбе с домашним насилием

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила ряду российских ведомств разработать меры по борьбе с домашним насилием, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

Ранее депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к Голиковой с просьбой принять меры из-за роста случаев домашнего насилия в стране. В обращении парламентарии обратили внимание на значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции из-за коронавируса.

"Ведомства должны проработать обращение и проинформировать авторов. И при необходимости внести в правительство предложения", - отметили в аппарате Голиковой, уточнив, что поручение дано МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати.

В середине апреля учредитель центра "Насилию.нет" Анна Ривина заявляла, что пока нет официальных данных по росту случаев домашнего насилия, уже отмечается рост количества обращений в центр от жертв: "Домашнее насилие и коронавирус очень связанные вещи. Все страны фиксируют рост. Но в России нет механизмов подсчета, и нет мер, направленных на решение".