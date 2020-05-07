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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
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Число заболевших COVID-19 в ВС США превысило 7,7 тысячи

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в вооруженных силах США достигло 7702 человек, сообщил в четверг Пентагон.

20 апреля в американских вооруженных силах насчитывалось 5,3 тыс. инфицированных .

По состоянию на 7 мая, в частности, случаи заболевания выявлены у 5086 военнослужащих, 912 членов их семей, 1254 гражданских служащих и 450 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. Число летальных исходов достигло 27 - скончались два военнослужащих, четверо членов семей, 14 гражданских служащих и семь подрядчиков.

При этом выздоровели более трех тысяч человек, из которых около двух тысяч являются военнослужащими.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 2125 военнослужащих. Не менее 1155 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано среди членов команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, состоящей из 4,8 тыс. моряков, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан.

В Армии США зафиксировано 1065 случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 400, в Корпусе морской пехоты - 442, в Национальной гвардии - 936. Выявлено также еще 118 зараженный военнослужащий из состава агентств Пентагона.

Кроме того, зафиксировано 10326 случаев заболевания среди ветеранов вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. 811 ветеранов скончались.

США Пентагон Коронавирус

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