Число умерших от COVID-19 в США превысило 76 тысяч

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 289 051 человек, с начала эпидемии умерли 76 791 пациентов, следует из данных сайта Worldometers.

Между тем темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов несколько замедлились.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано почти 337,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся от COVID-19 превысило 26,3 тыс. В соседнем Нью-Джерси выявлено почти 135 тыс. инфицированных, умерли более 8,8 тыс. человек. На третьем месте - Массачусетс с более 73,7 тыс. заболевших и 4,6 тыс. умерших.

Из всех заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 215 591 человек, продолжают лечение 996 669 пациентов.

В четверг у личного помощника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус. Тест на COVID-19 сдали Трамп и вице-президент Майк Пенс. Результат был отрицательный.