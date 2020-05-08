Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Число умерших от COVID-19 в США превысило 76 тысяч

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 289 051 человек, с начала эпидемии умерли 76 791 пациентов, следует из данных сайта Worldometers.

Между тем темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов несколько замедлились.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано почти 337,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся от COVID-19 превысило 26,3 тыс. В соседнем Нью-Джерси выявлено почти 135 тыс. инфицированных, умерли более 8,8 тыс. человек. На третьем месте - Массачусетс с более 73,7 тыс. заболевших и 4,6 тыс. умерших.

Из всех заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 215 591 человек, продолжают лечение 996 669 пациентов.

В четверг у личного помощника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус. Тест на COVID-19 сдали Трамп и вице-президент Майк Пенс. Результат был отрицательный.

Хроника коронавируса. Май.

8
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концертыВ греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
США коронавирус

Новости по теме

Новости

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

"Би-би-си" сообщила о докладе ООН про интернациональный состав ЧВК "Вагнер" в Ливии

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Китай отреагировал на сравнение коронавируса с Перл-Харбором и терактами 9/11

В Китае начали расследование случая с вибрирующим 16-километровым мостом

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');