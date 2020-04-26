Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 896 746+85 553

В Пентагоне определились с очередностью тестирования военных на COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон пока не может систематически тестировать на коронавирус всех военнослужащих, поэтому концентрируется на ключевых направлениях, сообщает Associated Press.

Пандемия коронавируса

В первую очередь анализ на COVID-19 сдают бойцы, отвечающие за ядерное оружие, контртеррористические операции. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. Это сочли важным, чтобы в этом случае не повторилась история, произошедшая с другими кораблями ВМС США, на борту которых выявлено много случаев заражения.

В настоящее время Пентагон может проводить по 7 тыс. тестов в день. К июню этот показатель планируется увеличить до 60 тыс.

В то же время и 60 тыс. тестов в день для армии - мало, считают в американском оборонном ведомстве. Там рассчитывают, что в течение лета данная проблема будет решена, и можно будет проводить ежедневно достаточное количество проверок во всех родах войск.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 939 249 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 934 человека.

Коронавирус охватил США

15
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями. В США с начала пандемии умерли более 10 тысяч человек, заразившихся коронавирусомЧисло новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевшихВласти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.Некоторые ликеро-водочные заводы в США перешли на производство дезинфицирующего средства для рук из-за дефицита антисептикаБольницы США перегружены, ускоренно строятся временные госпиталиГород Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели. Количество случаев заражения в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч.В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США, чтобы разгрузить больницы мегаполиса, не справляющиеся с потоком пациентовГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.На территории Центрального парка в Нью-Йорке развернули мобильный госпиталь, состоящий из 14 палатокКрупнейший американский мегаполис практически опустелВ стране протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По словам Дональда Трампа, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.Число заражений COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс. Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США.Главный хирург США предупредил об ожидаемом росте числа заражений коронавирусом в стране, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьезПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.
США Пентагон Коронавирус

Новости по теме

Новости

Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Лукашенко предложил создавать предприятия в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения
Военная операция в Йемене

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

Минкомсвязи анонсировало новые рейсы для застрявших за рубежом россиян

Переболевший COVID-19 Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');