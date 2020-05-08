Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма, заявил госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщил американский Госдепартамент.

"Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неизменного и продолжающегося агрессивного поведения России. Он вновь заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут усиливать давление на Россию, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма", - говорится в сообщении Госдепа.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули сохраняющуюся важность смягчения последствий COVID-19. Также госсекретарь США настоятельно призвал к достижению на Украине "дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ".

Помпео, согласно сообщению, "осудил усилия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19 для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины".