Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

В Турции уже развернули некоторые элементы российских систем С-400

Однако специалисты из РФ не смогут получить свободный доступ к этим системам

В Турции уже развернули некоторые элементы российских систем С-400
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Анкара уже ввела в строй некоторые элементы приобретенных у России систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Процесс развертывания С-400 продолжается, и некоторые системы были уже введены в эксплуатацию", - приводит в пятницу слова Демира турецкая газета Milliyet.

При этом, по его словам, "несмотря на то, что соглашение о поставках предполагает, в частности, обучение или техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400. По словам Демира, "такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции".

Российские С-400 для турецких военных

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство С-400.

"Турция сама примет решение, когда ставить С-400 на дежурство. Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - сказал он.

Шугаев в интервью "Интерфаксу" также сообщил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев.

"Это будущее обозримо. Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал. Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке", - подчеркнул глава ФСВТС России.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" объявил, что РФ выполнила этот контракт досрочно, поставив Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (производитель - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

С-400 Исмаил Демир Турция Дмитрий Шугаев ФСВТС

Новости по теме

Новости

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

Число жертв COVID-19 в мире превысило 269 тыс. человек, заразились более 3,8 млн

Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию

Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро

WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро

Трамп рассказал о "серьезных" переговорах с РФ по контролю над вооружениями

В США комитет по разведке опубликовал десятки стенограмм допросов по "российскому делу"

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');