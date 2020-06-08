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В Турции заявили, что договорились с Россией о поставках второй партии С-400

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Анкара достигла принципиального согласия с российской стороной о поставке в Турцию еще одной партии ЗРС С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир, которого цитируют в понедельник турецкие СМИ.

В начале мая Демир сообщал, что Анкара уже ввела в строй некоторые элементы приобретенных у России систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

При этом глава Управления оборонной промышленности отмечал, что "несмотря на то, что соглашение о поставках предполагает, в частности, обучение или техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400. По словам Демира, "такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции".

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Исмаил Демир Турция С-400

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